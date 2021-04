GGD Noord- en Oost-Gelderland bereidt zich voor op opschaling

REGIO – GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert op zes locaties en er staan nog twee locaties klaar om ingericht te worden. Om zeven dagen per week en twaalf uur per dag op acht locaties te kunnen vaccineren, traint roc Graafschap College in Doetinchem ruim honderd nieuwe medewerkers. De eerste trainingsdag vond plaats op donderdag 1 april.

Het is voor de GGD een gigantische logistieke operatie waar veel menskracht voor nodig is. De samenwerking met roc Graafschap College draagt bij aan het slagen van die operatie. Studenten MBO Verpleegkundige zijn getraind en helpen sinds begin maart met het vaccineren. De extra medewerkers die vanaf 1 april getraind worden hebben een medische achtergrond. Graafschap College verzorgt samen met 2 verpleegkundigen van GGD Noord- en Oost-Gelderland voor deze groep een bijscholing waarmee hun kennis weer up to date is.

Inmiddels zijn meer dan 100.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG. De opschaling van het vaccineren in Nederland lijkt minder snel te verlopen dan gehoopt, doordat er minder vaccins worden geleverd dan verwacht. De GGD gaat echter onverminderd door met de voorbereidingen. Zodra er voldoende vaccins geleverd worden zijn de nieuwe prikkers in de regio Noord- en Oost-Gelderland er klaar voor en kan er met de maximale capaciteit gevaccineerd worden.