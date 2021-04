Gezellige paasmiddag voor kinderen in Rheden

RHEDEN – Zaterdag 3 april was er voor kinderen uit Rheden van alles te beleven. In samenwerking met de gemeente Rheden hielden De Rhedense Pioniers, Sport & Healthcentrum de Cirkel, WIK en sc Rheden een paasmiddag in de buitenlucht. Kinderen van 6 tot 12 jaar konden op het terrein van Sportcombinatie Rheden kiezen uit een grote verscheidenheid aan activiteiten. Ze konden zich uitleven op de stormbaan, voetballen en een lekker broodje bakken. De creatievelingen konden zelf een vogelhuisje maken. Het zoeken van paaseieren maakte de paaspret voor de kinderen natuurlijk helemaal compleet.

Foto: Han Uenk