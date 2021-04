Geslaagde speurtocht vv Dieren

DIEREN – Een kleine honderd kinderen van 6 tot 12 jaar deden zaterdagochtend 20 maart mee aan de door vv Dieren georganiseerde speurtocht. Verdeeld over 15 groepjes met elk minimaal 1 begeleider vertrok om de 5 minuten een groepje vanaf het clubgebouw van de Dierense voetbalvereniging. De route was ongeveer 5 kilometer lang en onderweg voerden de kinderen (voetbal)opdrachtjes uit en moesten ze letters zoeken, die samen een voetbalterm vormen. Onderweg kregen alle deelnemers een traktatie van Bor de Wolf, die speciaal voor deze vv Dieren-activiteit aan de rand van het bos zijn gezicht liet zien. Na ruim 1,5 uur wandelen keerden de groepjes terug op de parkeerplaats aan de Kolonieweg, waar ze nog wat de drinken en iets lekkers kregen, voordat ze met hun team met de verzamelde letters het woord probeerden te maken.

Uiteindelijk keken alle deelnemers, maar ook de organisatie terug op een erg geslaagde activiteit. Als er kinderen zijn, die kennis willen maken met voetballen bij vv Dieren, kunnen zij woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur vrijblijvend meetrainen. Vooraf aanmelden kan via info@vvdieren.nl.

www.vvdieren.nl