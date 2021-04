Geslaagde alternatieve Koningsdag in Eerbeek

EERBEEK – Ondanks alle beperkingen, kan Eerbeek terugkijken op een geslaagde Koningsdag. De dag werd ‘s ochtends geopend door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen, die om 10.00 uur de vlag hees op het terrein van de Beekwal. Hierbij werd hij muzikaal ondersteund door de jeugd van muziekvereniging Eendracht.

De jaarlijkse fietstocht kon gewoon doorgaan, hoewel in een wat aangepaste versie. Er was veel animo voor en de beschikbare plaatsen waren binnen korte tijd vergeven. De deelnemers genoten van twee verschillende, mooie routes in en om Eerbeek.

Ook de kleedjesmarkt ging door in een alternatieve versie. In plaats van één grote markt, veranderde Eerbeek in een dorp met heel veel kleine marktjes. Iedere deelnemer – en dat waren er tientallen – legde een kleedje op eigen stoep of oprit. Bezoekers maakten te voet of per fiets een rondje door het dorp, op zoek naar de mooiste koopjes. Er was zoveel belangstelling voor, dat deze Eerbeekse activiteit zelfs nog even het RTL Nieuws haalde.

Veel bewoners hadden bovendien de moeite genomen hun huis en straat te versieren met oranje vlaggetjes, die samen met het stralende zonnetje, zorgden voor een extra vrolijke sfeer op deze alternatieve Koningsdag.

Foto: Han Uenk