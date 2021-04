Geslaagd KNVB goalmaster toernooi vv Dieren

DIEREN – Zaterdagochtend 10 april deden ruim 80 pupillen (JO9 tot en met JO13) van vv Dieren mee aan het Goalmastertoernooi. Alle pupillen waren verdeeld over 2 poules, die in totaal 7 spelvormen kregen voorgeschoteld. Van 1 tegen 1-lijnvoetbal, tot 4 tegen 4 met kleine doeltjes en partijvorm op 2 grote doelen. Na afronding van elk spelonderdeel, draaiden de teams door naar het volgende onderdeel. Op elk onderdeel stond een spelbegeleidster, afkomstig uit het dames 1-elftal van vv Dieren.

Tegelijkertijd vond voor de jongste pupillen op een ander veld een heus 4 tegen 4-toernooi plaats. In totaal waren er 6 teams van elk 4 tot 5 spelers, variërend van Real Madrid tot Liverpool. De kinderen vonden het helemaal geweldig. Voor sommigen was het hun eerste wedstrijd, dus heel spannend.

Zaterdag 17 april krijgt deze activiteit een vervolg als de junioren van vv Dieren aan de beurt zijn.

Foto: Christa Heine Fotografie