Gemeente Brummen blijft met inwoners in gesprek over windmolens

BRUMMEN – Willen we windmolens? En zo ja, waar moeten die komen? Ook in de gemeente Brummen wordt hard gewerkt aan de Regionale EnergieStrategie (RES, waarin onder andere wordt beschreven hoeveel zonne- en windenergie de regio tot 2030 wil en kan opwekken) en daarnaast het lokale beleid voor zon en wind. Er worden stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en dat roept vragen op. Wethouder Pouwel Inberg hoopt samen met de inwoners het antwoord op deze vragen te vinden.

Tijdens een (digitale) bewonersbijeenkomst in februari meldden zich onder andere Jeroen Eikholt en Anne Zekveld, die graag met de gemeente willen meedenken over de (on)mogelijkheden van wind- en zonne-energie. Eikholt is kritisch bewoner van het buitengebied. Hij ziet windmolens niet zitten en wil daarom graag met de gemeente in gesprek. “We trekken liever samen met de gemeente op dan dat we hard er tegenin gaan. Dat is niet onze aanpak.” Eikholt startte een petitie, die inmiddels 480 keer is ondertekend.

Wethouder Pouwel Inberg is blij met de betrokkenheid van Eikholt en Zekveld. “Ik had gehoopt op dit soort reacties. Het is prima dat mensen aangeven dat ze wel of geen voorstander zijn van windmolens, maar ik ben vooral benieuwd naar hun onderbouwing. Daar kunnen we wat mee. We willen niet vanuit het gemeentehuis een plan uitdenken en dat opleggen, maar dat juist samen met de bewoners doen.”

Anne Zekveld is, naast toekomstig bewoner van de landgoederenzone, vooral betrokken als stedenbouwkundige en heeft die onderbouwing zeker. “De gemeente Brummen heeft zoveel verschillende waarden, ecologisch, cultuur-historisch. De gemeente behoort grotendeels tot het Nationaal Landschap Veluwe, maakt deel uit van de landgoederenzone, is deels stiltegebied en kent landschappen als Natura2000 en het Gelders Natuurnetwerk. Als je die gebieden over elkaar heen legt, hou je bijna geen ‘witte plekken’ over op de kaart. En toch zijn hier zoekgebieden voor windmolens, die juist de kernwaarden van dit kwetsbare landschap onder druk zetten.”

Zekveld vindt het zonde dat elke gemeente individueel een deel van het energieprobleem op moet lossen. “Waarom niet op provinciaal of nationaal niveau kijken naar geschikte gebieden voor energie-opwek? Je kunt grotere gebieden aanwijzen als een soort energielandschap in plaats van in elke gemeente drie of vier windmolens te plaatsen en overal het landschap te veranderen. Ik zou het lef vinden als de gemeente Brummen zegt: we hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen, maar grootschalige energieopwek past hier gewoon niet.” Zekveld pleit er dan ook voor om de besluitvorming wat uit te stellen. “Ik denk dat we dit op grotere schaal moeten aanpakken en provinciaal moeten kijken naar geschikte plekken. Laten we afwachten wat de landelijke politiek daar de komende maanden mee doet.”

Wethouder Inberg is juist van mening dat er snel actie moet worden ondernomen. “Als het aankomt op klimaatverandering moet er iets gebeuren. Zon en wind zijn goede, bewezen oplossingen. De vraag is hoe we dat gaan inpassen in de gemeente Brummen. De opgave is weliswaar door het Rijk neergelegd, maar het goede is dat daardoor lokaal het gesprek op gang komt. Ik hoop dat inwoners zelf gaan nadenken over de oplossing, in plaats van dat de gemeente iets oplegt.”

De komende weken en maanden staan er daarom nog diverse (digitale) informatie- en inspraaksessies op de kalender. Zekveld en Eikholt zijn daar zeker bij. “Het voelt als een trein die doordendert. Er is zoveel haast mee. Het is zaak om ons nu echt te laten horen, voor het te laat is”, aldus Eikholt. Zijn petitie is te vinden op petities.com, zoek op ‘geen windmolens in de landgoederenzone van Brummen’.

Foto: Jeroen Eikholt en Anne Zekveld blijven met wethouder Pouwel Inberg (rechts) in gesprek over de realisatie van windmolens in de gemeente Brummen