Geen herdenking maar wel vlaghijsen

BEEKBERGEN/LIEREN/OOSTERHUIZEN – Het Comité Bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen houdt ook dit jaar op 17 april geen herdenking van de bevrijding. Wel zal er door het Comité op die dag ’s morgens om 9.00 uur de Nederlandse en Canadese vlag gehesen, samen met the 48th Highlanders of Holland. Ook worden er bloemen gelegd.

Het Comité vraagt de inwoners in deze dorpen om zoveel mogelijk de vlag te hijsen. Voorzitter Jan Muller: ”Wij moeten toch blijven herinneren aan onze bevrijding van de oorlog. Dit mag, ondanks alle maatregelen die er op het ogenblik heersen, echt niet vergeten worden.”