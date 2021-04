Gasthuiskerk verzet evenementen en verlengt seizoen

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg probeert zoveel mogelijk om voor geannuleerde voorstellingen andere data te vinden. In een aantal gevallen is dat inmiddels gelukt. Vooruitlopend op eventuele versoepelingen vanaf half mei is besloten het seizoen te verlengen tot minimaal eind juli.

De twee optredens van de Brabantse singer-songwriter Robin Borneman, die eerder op 13 februari stonden gepland, zijn verzet naar vrijdag 14 mei, om 20.00 en om 22.00 uur. Beide concerten zijn inmiddels uitverkocht; mochten er alsnog kaartjes beschikbaar komen dat wordt dit bekendgemaakt op de website.

Het concert l’Esprit du Temps van Anastasia Feruleva en Frank van de Laar is verzet naar zaterdag 15 mei, om 20.00. Het optreden van pianiste Nicole Rudi is verplaatst naar zondag 30 mei, om 15.00. Nirvana’s MTV Unplugged speelt op zaterdag 12 juni, om 20.00. Het muziekcafé met Emma Luca gaat naar vrijdag 18 juni. Voor het duo Tangerine, bekend van onder andere De Wereld Draait Door, wordt nog een andere datum gezocht.; dat wordt mogelijk ergens in juli. De voorstelling van Meindert Talma is verplaatst naar zaterdag 23 oktober om 20.00 uur.

De open podia, onderdeel van de Doesburgse Culturele Zondag, zijn vanwege het veelvuldig in- en uitlopende publiek tot aan het einde van het lopende seizoen wel definitief van de baan.

Houd de website in de gaten voor definitieve data en wijzigingen. Gekochte tickets blijven geldig, maar wie het aankoopbedrag van haar of zijn tickets wil laten terugstorten kan dat laten weten via het teruggaveformulier op de website.

Foto: Emma Luca