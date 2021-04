Fotowedstrijd over Brummen

GEM. BRUMMEN – GroenLinks Brummen nodigt inwoners uit de gemeente Brummen op zijn mooist vast te leggen in een fotowedstrijd. Dat kan een herkenbaar plekje zijn, de mooie natuur of een bijzonder gebouw. “Laat je inspireren door wat jij vindt dat de gemeente Brummen zo mooi maakt!”, luidt de oproep. Foto’s insturen kan tot eind april, de winnaars worden eind mei bekend gemaakt.

De jury bestaat uit Karin Keesmaat (portretfotograaf), Lars Soerink (ecoloog en fotograaf) en Ruben Smit (ecoloog, fotograaf en filmmaker). Er zijn mooie prijzen te winnen. De eerste prijs is een fotoshoot door Karin Keesmaat, de tweede en derde prijs een landschapsbiografie van de gemeente Brummen door het landschapsnetwerk.

Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden op brummen.groenlinks.nl/nieuws/fotowestrijd-gemeente-brummen.