Fotografe zoekt 52-plussers

RHEDEN – Fotograaf Fenneke Visscher uit Rheden is op zoek naar gewone mensen van 52 jaar en ouder mét een eigen voordeur. In dit jaar wil ze 52 mensen op de foto zetten en tegelijkertijd interviewen over het leven. Zo ontstaan er 52 prachtige levensportretten in woord en beeld.

Fenneke is al even bezig met dit project en is er inmiddels al achter dat er geen gewone mensen bestaan. Alle mannen en vrouwen van 52+ die ze tot nu toe op de foto heeft gezet, hebben allemaal bijzondere verhalen. Een deel van de verhalen is nu al te lezen en te horen op petje.af/project52. Het uiteindelijke doel is een fototentoonstelling van de 52 portretten op volgorde van leeftijd.

Fenneke is op zoek naar meer 52-plussers om op de foto te zetten. Ze zoekt van alle leeftijden één persoon. Op project52Arnhem.nl is te zien van welke leeftijden Fenneke nog iemand zoekt. Hier is ook meer informatie te vinden over aanmelding en kosten. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen Fenneke bellen via tel. 026-2060040.