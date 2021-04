Fondsenwerving voor SARI moeilijker door Corona

ELLECOM – De jaarlijkse benefietavond van SARI kon logischerwijs niet doorgaan. En dat betekent dat de Ellecomse stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) minder kan doen voor de kinderen in India die het juist nu nodig hebben. Want ook in India slaat Covid19 toe.

Vooral mensen uit de laagste kastes hebben geen werk meer. De ouders kunnen nog slechter voor hun kinderen zorgen. De stichting SARI probeert met lokale organisaties scholing voor deze groep kinderen te regelen en de omstandigheden waarin dit gebeurt te verbeteren. “Nu kruipen er slangen door het vaak kapotte sanitair,” aldus Gerard Helmink, oprichter van Stichting Sari. Voor een school in Veerasolapuram wil zijn stichting een nieuw toiletgebouw maken. Kosten: ruim 5.000 euro.

Veerasolapuram is een klein dorpje in het district Villupuram, Tamilnadu, India. Het ligt 6 km ten zuiden van Mugaiyur. Het is een welzijnsschool. Dat betekent dat alleen kinderen uit de sociaal onderste laag van het Indiase kastenstelsel naar deze school gaan. De ouders van deze kinderen zijn ongeschoolde loonarbeiders. Een aantal van hen werkt als dagloner bij landeigenaren. Ze hebben niet altijd werk, zijn arm, maar hun kinderen van de huidige generatie wil graag naar school en leren.

“Op de Veerasolapuram-school zitten jongens en meisjes in de eerste tot de vijfde klas, kinderen van 6 tot 11 jaar oud. Deze school is bedoeld voor de Adi Dravidar-kinderen, de laagste gemeenschap in de Indiase kastenhiërarchie. Er werken drie docenten voor hen. Er zijn maar twee klaslokalen. Voor deze jongens en meisjes zijn er daarnaast geen behoorlijke toiletvoorzieningen. De urinoirs voor jongens en de toiletten voor de meisjes zijn in totaal vervallen staat. Renovatie kost meer dan nieuwbouw. De wastafels en de kranen zijn in stukken gebroken. De leidingen zijn volledig versleten, de urinoirs zijn gebroken en in de muren zitten gaten waar slangen doorkomen, aangetrokken door de geur van ontlasting. Hierdoor durven de kinderen niet eens meer naar de wc te gaan. Hier moeten we wat aan doen!”, aldus Helmink. In totaal zijn vier toiletten, twee wasbakken en een septic tank nodig. De kosten hiervan bedragen 5.520 euro. Zodra de financiering rond is, kan de lokale stichting ARMDS beginnen met de bouw.

Meer informatie over SARI en het ondersteunen van de stichting is te vinden op www.stichtingsari.com.