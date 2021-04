Foi, foi: Ut bakhuus

Oaver un nieuwe burgemeester in un boerengemeete vertellen Jan Groot Zevert mien un mooi verhaal. Ut was d’r ene uut de stad. Zo’n keerl wol natuurlijk van alles veranderen, want ut is altied nog zo: ‘nieuwe bazen hangt nieuwe hekken’. De nieuwe burgemeester maken vake un tochtjen deur zien gemeente. D’r was al is un paar keer un brandjen ewes bie un bakhuusjen. Ze bakken doar brood in. Hee vond ut maar gevoarlijk dat die huusies zo dichte bie de boerderiën stonden. Die konden dan ok gemakkelijk in brand vliegen. Hee liet de boeren in zien gemeente weten dat dat anders mos. De bakhuusies mossen minstens tachtig meter van de boerderië afstoan. De boeren waren doar heel niet blie mee. Want dat kosten nogal wat. Eerst zo’n huusien afbrèken en later weer varderop opbouwen. “Un pense met wark”, zeien ze, “en wat heb wie d’r an. Met die brand völt ut best mee. Ut is toch altied al zo ewes.” Oaveral wörden d’r hevig op de burgemeester emopperd. De boeren bleven klagen, maar de politie kwam geregeld kieken of de gemeentewet wörden uutevoerd. D’r kwam nog weinig van terechte. Boer Fransen had un old bakhus en ging gangs met ut afbrèken en ut opbouwen van ut nieuwe bakhuusien met bakoaven. En ja heur, as d’r een schoap oaver de dam is dan volgt d’r meer. Zo ook in dat darp. De ene noa de andere boer ging d’r mee gangs. Ze waren nog wel un bitjen hellig in de huud op de burgemeester met die nieuwmoodse fratsen, maar ze durven ok niet langer te wachten.

Alleen Harm Willems hiel de poot stief. Hee zei tegen iedereen: “De burgemeester kan mien nog meer vertellen. Mien bakhuus blif stoan woar hee steet en doarmee uut.” De darpsagent was d’r al ewes. Die had um gewaarschuwd en ezeg dat hee uuterlijk oaver drie moand de boel veurmekaar mos hebben. Zo niet dat kon hee rekenen op un beste boete en natuurlijk un bevel veur afbrèken.

Harm trok zich doar gien bliksum van an. De luu uut ut darp keken d’r wel un bitjen raar van op. Alles bleef zoals ut was. Ok bie de buurman bleef ut stille. Niks gien brèkerie of bouwwarkzaamheden. De tied was umme en iedereen was benieuwd wat d’r noe ging gebeuren. Wat zol Harm te wachen stoan? Oaveral stonden de bakhuusies op un veilige afstand maar bie Harm nog niet. De darpsagent kwam op bezuuk en zei tegen Harm: “Harm ie bint in oavertreding. Oe bakhuus steet veuls te körtbie de boerderië.” “Welnee”, zei Harm, “mien bakhuus steet veul meer dan tachtig meter vot. Mèèt maar noa.” De agent halen un rolmoate veur de dag en kwam an vijfendartig meter. “Ie bint in oavertreding”, zei hee, “want dit is gien tachtig meter.” Toen zei Harm met un grijns op zien gezichte: “Dat ha’j edach. Ie loop doar wel te mèten noa dat bakhuusien, maar die is niet van mien. Ik heb eruild met Willem de buurman. Willem zienten steet hier. Mien vrouw bak noe ut brood doar en Willem zien vrouw hier. Dat geet best zo.” De agent stond met un mond vol tande en maken dat hee weg kwam um an de burgemeester te vertellen dat de boeren hun te slim af waren.

Goed goan,

Martien

de Platschiever uut Loenen

Oe zorgen maken is krek un schommelstoel. Ut holt oe bezig maar breng oe nargens