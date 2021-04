Foi, foi: 1 april in Eerbèèk

Ut is nog altied un leuke traditie um op 1 april de mensen d’r tussen te nemmen. Vrogger was dat nog veul meer. De kranten deden d’r an mee. Heel veul leu trappen d’r met beie benen in.

Ik zal nog effen ule geheugen opfrissen. Ut is al effen elejen dat bie de afbraak van de olde schole in Loenen un aparte vondst wörden edoan. Umdat de schole dichtbie ut olde karkhof stond hadden un paar vernemstige luu bedacht dat d’r wel iets olds kon worden evonden. En ja heur. Ut stond in de krante da’j de volgende dag in un hoek van de schole ún mummie konnen bekieken. Bie bie ut afbreken van de schole hadden ze in un kelder un mummie evonden. Ut was un olde afgesloten ruumte. Nou dat wollen de luu wel zien. Un bult volk kwam d’r op af en wat zagen ze doar in un hoek achter un schot met doarachter un kiste. In de kiste un soort kop emaak van un bal met doarbie de opschrift: “Op 1 april is de mummie van gummie.” Wat heb ze doar un schik umme had.

Maar ik heuren dat d’r dit joar op 1 april in Eerbèèk ok aardig wat buren te pakken bint enommen. In un drukke stroate woont un kiene vrouw. Zee was altijd wel veur un aardigheidje te vinden. Ze had dat argens ok is eheurd en ut leek heur wel leuk dit ok bie heur in de buurte te doen. Zee wist dat de buren graag op de hoogte waren van al ut nieuws dus noe dat effen op de proef stellen.

Ze wol ut huus te koop zetten. Ze hadden un kennis die makelaar was en wel wol meewarken met de 1 april mop. Zee wol de buren te pakken nemmen met dit bord. Ze wisten nargens van dus doar zollen ze wel van opkieken. Zee sprak af met de makelaar dat die op 1 april ‘s margens vrog ut bord d’r neer zol zetten.

De man kwam ‘s margens tegen negen uur anzetten um ut bord in de tuin te zetten. Verduld de oaverburen keken wel arg raar op dat d’r un bord in de tuin kwam te stoan. Ut toeval wol dat de familie, an de andere kant van ut dubbele huus, de woning ook te koop zol kommen.

De buren loeren en loeren en dachen: dat hef die makelaar kats verkeerd. Ut bord mot bie de buurman. Nee dat ging verkeerd, dus zoas dat heurt in un goeie buurte, meteen d’r op af en de boel recht zetten. Un paar gingen noa buuten noa de makelaar en wezen um op de fout. Nee de makelaar wist ut zeker ut mos bie dit nummer en niet bie de buren. Hee danken de buren, maar hee had de zaak wel veur mekaar en zetten ut bord in de tuin. De buren snappen d’r gien mieter van. Dat mos toch verkeerd wèzen. Ze hadden nooit van de buurvrouw eheurd dat zee wol verhuuzen.

De vrouw liet zich die dag wieselijk weinig zien. Loat ze eerst maar met mekare d’r oaver lollen. Pas toen de dag bienoa umme was hef zee kloarheid ebrach toen de makelaar ut bord kwam ophalen. Foi, foi wat heb de andere buren d’r un schik umme had. Echt nog un olderwetse 1 april mop. Toch leuk in deze nare coronatied.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Tied hef niemand, maar iedereen kan ut maken