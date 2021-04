Extra opening Sportpark Doesburg

DOESBURG – Sportpark Doesburg is vanaf deze week extra open voor kinderen en jongeren. Zij kunnen gebruikmaken van de voetbalkooi op het sportpark en wel op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur en 19.00 tot 20.30 uur. Lidmaatschap van Sportclub Doesburg is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Ook voor inwoners die gebruik willen maken van de beweegtuin zijn er extra openingstijden, namelijk maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Stadspartij Doesburg meldt dat deze extra opening mede tot stand is gekomen naar aanleiding van de Boostweek door de jeugdafdeling. De jeugdafdeling van de Stadspartij Doesburg bedankt de gemeente, Doesburg Beweegt en het Sportpark voor het mogelijk maken van deze actie.