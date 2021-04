Extra behandeling voor bomen langs Kanaalweg

DIEREN – 26 Bomen langs de Kanaalweg (N786) in Dieren krijgen een extra behandeling van de provincie Gelderland. De bomen groeien niet zoals gewenst en krijgen daarom een beetje hulp.

Bomen langs wegen zijn belangrijk voor provincie Gelderland. Daar past een planmatige aanpak bij. In bijzondere gevallen krijgen bomen een extra behandeling. Bij achterblijvende groei onderzoekt provincie Gelderland via bodemmonsters waar bomen behoefte aan hebben. Naast compost om vocht vast te houden en een goed bodemleven te ontwikkelen, gaat het vaak ook om schimmels die wortelgroei en opname van voedingsstoffen bevorderen. Hiermee vormen ze nieuwe takken.

Ook 26 bomen langs de N786 Kanaalweg in Dieren krijgen deze extra behandeling. Deze bomen staan hier sinds de reconstructie van 2003. Ook deze bomen hebben moeite met groeien en krijgen extra compost en schimmels toegevoegd en wordt ook de grond met lucht losgemaakt. Deze werkzaamheden starten op 6 mei en leveren beperkte verkeershinder op.

Het onderhoud van bomen langs wegen bestaat uit een aantal stappen. Jaarlijks vindt er bij een derde van de bomen langs provinciale wegen een boomveiligheidscontrole plaats door een gespecialiseerd bedrijf. Dan wordt gekeken naar de conditie van de boom, de vitaliteit en of er gesnoeid moet worden. Bij bomen met een verhoogd veiligheidsrisico vindt de inspectie jaarlijks plaats. Het beheer is erop gericht bomen zo lang mogelijk in goede conditie te houden en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. De provincie Gelderland heeft vele kilometers boomrijen en boomvlakken in beheer. Grofweg gaat het om zo’n 82.000 individuele bomen en ca.250.000 bomen in zo’n 3500 boomvlakken.