Erebank voor Ludo Beaufort

LOENEN – Het was op donderdag 15 april voor Ludo Beaufort wel een grote verrassing toen hij in het Lonapark een erebank mocht onthullen. De bank werd aan hem geschonken bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. Daarbij kwam nog een bijzonderheid dat zijn partner Aly Valk ook de mijlpaal vierde van 75 jaar. Samen is het stel dus 165 jaar.

Een klein gezelschap had zich op Het Eiland in het Lonapark verzameld, waar een paar vrijwilligers de bank een dag eerder al een plaatsje hadden gegeven. Aly Valk voerde voor de onthulling het woord. Zij prees haar partner, die altijd zeer bescheiden van aard is geweest. Beaufort komt uit Zutphen en Valk uit Apeldoorn. Een paar jaar jaar geleden besloten zij op De Wiekelaar in Loenen samen te gaan wonen.

Aly Valk noemde Beaufort een nobel mens. Hij wilde graag een bank voor de bevolking van Loenen. Ze memoreerde dat Beaufort in zijn leven altijd eerst aan anderen heeft gedacht. In zijn eerdere woonplaats, Zetten, zette hij zich in voor de Wereldwinkel. Ook was hij actief voor het vluchtelingenwerk en Amnesty International. In het vele kerkenwerk lag ook zijn hart. Af en toe mag hij nog een dienst leiden en een boodschap van liefde achterlaten. Muzikaal is Beaufort ook. Aly Valk zei er over: “Je gebruikte je muzikale talent voor zieke mensen in een ziekenhuis of je begeleidde de zang op piano of orgel in een verzorgingshuis in Zutphen. Ook was je daar actief in het pastoraatswerk. Als leraar gaf je biologie en ging later in Wageningen studenten opleiden om een goede biologieleraar te worden. Omdat jij jouw talenten zo voor je medemens laat spreken, ben je een bijzonder mens en verdien je om nu zelf is in het zonnetje gezet te worden.”

Door het weghalen van een doek met lint mocht de jarige de bank met herdenkingsplaatje onthullen. Beaufort genoot zichtbaar van dit moment en vertelde dat hij deze bank en dit plekje geweldig vond. Hij geniet alle dagen van het wonen in Loenen. Hij besloot met de woorden: “Ïk hoef niet in de hemel te komen, want dat heb ik hier al.”

Foto: Martien Kobussen