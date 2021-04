Enquête over gezonder leven in Rheden en Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De gemeenten Rheden en Rozendaal zijn bezig invulling te geven aan het Nationaal Preventieakkoord. Inwoners kunnen hiervoor hun mening geven over gezond leven, wonen en werken in deze gemeenten.

In h​et Nationaal Preventieakkoord beloven grote organisaties en bedrijven om samen te werken op het voorkomen van ziekte en zorg in Nederland. Met een lokaal akkoord, met aandachtspunten en projecten die in de gemeente spelen, geven Rheden en Rozendaal hier een eigen invulling aan. “Nog steeds zijn alcohol, roken en overgewicht drie grote veroorzakers van veel ziekten. En ook leefstijl, mentale gezondheid en bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden spelen mee. Daarom werken we in onze gemeenten samen aan een gezonde, actieve en sportieve toekomst voor ons allemaal”, aldus Rheden en Rozendaal.

Hiervoor willen de gemeenten graag van hun inwoners horen wat zij belangrijk vinden en hoe zij denken over gezond leven, wonen en werken. Er is een enquête opgesteld, die iedereen kan invullen via nl.surveymonkey.com/r/TLT9GVS. De gemeenten nodigen nadrukkelijk iedereen uit mee te doen aan het onderzoek, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond, werknemer, ondernemer of werkloos, puber of gepensioneerd.