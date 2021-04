Enquête over aanvullende regels voor zon en wind in Doesburg

DOESBURG – Binnen enkele weken start de gemeente Doesburg met enquête onder inwoners om te weten te komen hoe zij denken over de energietransitie en het lokaal opwekken van duurzame energie. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van het lokale afwegingskader.

De gemeente Doesburg wil graag weten hoe inwoners over de energietransitie denken. Daarnaast wordt hen gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het opstellen van lokale voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente Doesburg, die worden opgenomen in het afwegingskader.

Het afwegingskader bestaat uit aanvullende regels voor aanvragen voor zon-en windenergie. Hierin worden onder andere wensen vastgelegd op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, hoe een projectontwikkelaar of energiebedrijf de omgeving moet betrekken, meedelen in de opbrengsten en ga zo maar door. Het afwegingskader wordt toegepast als een projectontwikkelaar zich bij de gemeente meldt met plannen voor bijvoorbeeld plaatsing van windmolens of zonnevelden. De ontwikkelaar moet dan zorgen dat de plannen binnen het afwegingskader passen, anders krijgt hij geen vergunning.

Om te inventariseren hoe inwoners van de gemeente Doesburg over dit onderwerp denken, wordt nog in april een enquête uitgezet. In mei worden er door het betrokken onderzoeksbureau ook gesprekken gevoerd met inwoners, partijen en andere belanghebbenden.

In gemeente Bronckhorst is dit onderzoek eind 2020 uitgevoerd voor windenergie (voor zonne-energie bestaat er al een kader). De resultaten daarvan zijn te vinden op www.bronckhorst.nl/nieuws. Resultaten uit dit onderzoek zullen ook gebruikt worden voor het afwegingskader van Doesburg, net als de resultaten uit de volksraadpleging van Windmolens Drempt.

www.doesburg.nl/afwegingskader