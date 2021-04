Eerste VVO latje trap-kampioenschap

VELP – De Velpse voetbalvereniging VVO heeft de laatste weken veel activiteiten ontplooid voor haar jeugd. Onderlinge wedstrijden, toernooitjes en een penalty cup werden gespeeld, maar ook was er het eerste latje trap-kampioenschap. Alle teams streden onderling om een mooie beker. Iedere speler kreeg 5 pogingen om de lat van een voetbaldoel te raken. Er werd per team een beker uitgereikt.

VVO is druk met het organiseren van leuke activiteiten om de jeugd te stimuleren actief te blijven. De komende weken staan er weer leuke activiteiten gepland, zoals bowlingvoetbal en het Oranjefestival voor scholen in juni. Jonge spelers die ook eens mee willen doen, kunnen vrijblijvend een keer komen trainen op maandagavond, woensdagmiddag of zaterdagochtend.