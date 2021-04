Eerste Landschapsbiografie voor Jet en Dimas

BRUMMEN – Jet Booij en Dimas Oldenziel mochten vrijdag 9 april de eerste exemplaren van de Brummense Landschapsbiografie in ontvangst nemen. Dit werk bestaat uit zes fraaie boekjes, brochures, een kaart, een fietsroute langs favoriete plekken en het Brummense Natuurspel. In persoonlijke verhalen vertellen 24 bewoners uit de gemeente Brummen wat het landschap voor hen bijzonder maakt. De landschapsbiografie, een project van Landschapsnetwerk Brummen, kwam tot stand dankzij bijdragen van veel inwoners van de gemeente, waaronder Jet en Dimas.

De Landschapsbiografie is een cadeau aan inwoners van de gemeente Brummen, die zo meer te weten kunnen komen over hun landschap en zich bewust worden van wat het voor hen betekent. Het Landschapsnetwerk hoopt dat inwoners zich samen gaan inzetten voor het landschap van de toekomst. De biografie is te halen bij tien afhaalpunten, de adressen zijn te vinden op www.landschapsnetwerkbrummen.nl.