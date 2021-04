Eerste editie Happen & Stappen zeer geslaagd

DIEREN – De eerste editie van Happen & Stappen in Dieren was binnen een half uur uitverkocht. De gelukkigen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen, konden afgelopen zondag op pad. Ze maakten een wandeling langs zes horecagelegenheden: Het Schilderij, Polysport, de Tapperij, De Burgemeester van Dieren, IJscafé Bon Appetit en Domein Hof te Dieren, wijngaard. Op elke locatie stond een lekker drankje met een bijpassend hapje klaar. Na maanden van stilte hadden zowel de deelnemers als de horecaondernemers het zeker naar hun zin en zat de sfeer er lekker in. Vanwege het succes van de eerste editie, wordt Happen & Stappen zondag 2 mei herhaald. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via www.domeinhoftedieren.nl/webshop.

Foto: Han Uenk