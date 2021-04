Eerbetoon bij monument voor moedige mensen in WO2

VELP – Zaterdagmorgen 17 april om 10.00 uur bracht burgemeester Carol van Eert namens het gemeentebestuur van Rheden een bloemengroet bij het Monument voor moedige mensen in WO2, op de hoek van de Hoofdstraat en Hogeweg in Velp. Vanwege corona waren slechts vier mensen aanwezig bij het plechtige moment.

In zijn korte toespraak memoreerde de burgemeester dat het monument op 16 april 2015 werd opgericht als eerbetoon aan de verzetsstrijders, de stille helpers en de redders, die in Velp meer dan 600 onderduikers een schuilplaats boden tussen 1940-1945. Het beeld ‘Het ondergedoken kind’ staat symbool voor de – ook Joodse – onderduikers. Zes omringende bankjes symboliseren de Velpenaren en verzetsgroepen die hen beschermden. Tot slot werd een moment stilte in acht genomen. Ook door de belangstellenden die op grote afstand toekeken.

Vrijdagmorgen 16 april werden ook al bloemen gelegd. “Net als 76 jaar geleden is het vandaag, een zonnige dag”, merkte Patrick Jansen op. “Op 16 april 1945 werden we bevrijd door de Canadezen. Heel Velp liep juichend op straat. Maar vandaag zitten we binnen met twee of met maximaal vier mensen buiten.” Jansen legde bloemen namens Oranjevereniging Velp voor Oranje.

Burgemeester Van Eert bedankte na afloop de beide echtparen Heling en Bennis (alle vier maakten zij de oorlog mee) voor hun dagelijkse zorg voor de omgeving van het monument. Daardoor bloeien er het hele jaar door bloemen, ook tijdens de droge en warme zomermaanden

Het organiserende Comité hoopt begin september weer een ontmoeting te organiseren met betrokkenen, familieleden, nabestaanden van verzetsmensen, onderduikverleners en onderduikers. Vanuit de VS en Israël, en ook uit diverse plaatsen in Nederland is verheugd gereageerd op dat voornemen.

Foto: Theo Jansen

