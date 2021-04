Eenzijdig ongeval in tunnelbak in Dieren

DIEREN – In de de tunnelbak op de Burgermeester de Bruinstraat in Dieren heeft zaterdag 10 april een eenzijdig ongeval plaatgevonden. Door nog onbekende oorzaak kwam een auto in de berm, raakte een lantaarnpaal en kwam tot stilstand tegen de muur van de tunnelbak. De bestuurster raakte niet gewond bij het ongeval. De weg is korte tijd afgesloten geweest.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink