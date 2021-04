Een Stief Kwartiertje: Ongerijmd

Eigenlijk had ik over de lente willen schrijven die warme gevoelens brengt, maar buiten mag het dan voorjaar zijn, de actualiteit meldt dat er een hete zomer en daarna zelfs najaarsstormen op komst zijn. De warmte buiten moet het liefst enigszins overeenkomen met de warmte binnen en daar moet de energietransitie voor gaan zorgen. Vooralsnog brengt de overgang vooral zorgen.

In Den Haag heeft men onder hun eigen motto ‘zie ons eens democratisch zijn’ de problematiek van het ophoesten van veel megawatts in de regio gedropt, alwaar de gemeenten in hun RES-regio er eerst alleen en vervolgens met elkaar moeten zien uit te komen. Zo wil Bronckhorst niet dat de omliggende gemeenten hun windmolens op de grens van hun gemeente zetten en Brummen heeft Rheden uitgedaagd om tot een vergelijk te komen in en rondom het Soerense Broek over wie waar hoeveel windmolens mag neerzetten. De tv is al langs geweest en Anita Werkman hield een warm pleidooi voor behoud van het landschap. Ook de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap waarschuwt dat de natuur en het landschap het kind van de rekening worden. Het zal er tussen de gemeente heet aan toe gaan en de vraag is of er straks compromissen of oorlogsverklaringen komen.

Een journalistiek rondje langs de gemeentelijke zonnevelden leert al snel dat de protesten toenemen, want niemand wil windmolens in de achtertuin, terwijl de gemeenten ondertussen steeds harder roepen dat ze er graag met de inwoners willen uitkomen. Onderwijl roepen nagenoeg alle inwoners dat eerst de daken vol gelegd moeten worden met zonnepanelen, maar de gemeenten willen alleen praten over windmolens en zonneparken en hoe die eensgezind aangelegd moeten worden. Normaliter is de overheid geen toonbeeld van voortvarendheid, maar bij windmolens en zonneparken gaat momenteel de waan met haar aan de haal. De daken zijn bijwagen geworden; gemeente gaan mogelijkheden bekijken, dat wil zeggen ‘we zien wel’, te zijner tijd. Zonnepanelen plaatsen op boerenland is aanzienlijk eenvoudiger, want de boer heeft nog nooit zo’n goede oogst gehad. Het is maar tijdelijk, zeggen de gemeenten, over een jaar of 20 doeken we alles weer op, maar iedereen weet dat we een compleet nieuwe infrastructuur niet na 20 jaar weer afbreken.

Afgelopen week was er nog een meneer uit de Achterhoek op tv, die zelf een goed werkend zelfvoorzienend systeem op zijn land had aangelegd, dat al 10 jaar goed werkte. Hij was even trots als gefrustreerd dat de overheid er geen enkele belangstelling voor had, omdat het niet gepatenteerd was. Dat geldt voor alle technologische ontwikkelingen zoals aardwarmte, waterkracht en basaltopslag etc.; de overheid heeft alleen belangstelling voor windmolens en zonneparken, omdat ze daar nu eenmaal haar zinnen op heeft gezet. Er zou ook onderzoek moeten plaatsvinden welke effecten allerlei soorten zonnepanelen op weilanden hebben voor de flora en de fauna en zeker voor de bodemgesteldheid. Alle onderzoeken worden ingehaald door de benauwende tijd van de overheid; we moeten van de fossiele brandstoffen af en van het Groningse gas. Uitstel zou een voor de hand liggende optie zijn, er is nog genoeg gas in de wereld. De snelheid van handelen is even onevenwichtig als ongerijmd.

Het energievraagstuk is een groter probleem dan het coronavirus, zegt men. Eén lente geleden kwam het virus in ons leven en binnen een jaar hadden we een vaccin, dus…als het echt moet hebben we slechts een klein jaar te gaan en dan wordt het pas echt lente.

Desiderius Antidotum