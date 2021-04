Een Stief Kwartiertje: Aardgasvrij

Verbeter de wereld en begin in Dieren-West. Dat klinkt hoogdravend, maar ook hoopvol, want in Dieren-West gaat men eerst de mensheid redden en direct daaropvolgend de aarde en als het een beetje meezit dan moet het in 2030 gepiept zijn. Er is nog even gediscussieerd of dit echt de goede volgorde is, maar toen duidelijk werd dat een groot deel van de wijkbewoners in grote ademnood komt als niet rap de houtkachels de wijk uit zouden gaan, dan zou de redding van de aarde voor hen te laat komen. De houtkachels gaan nu eerst in de ban en daarna wordt de wijk van het gas afgesloten. De wijk is nu in de race om als eerste in de gemeente Rheden zowel houtkachelvrij als aardgasvrij te zijn en dat allemaal vóór 2030.

Er is nog sprake van een kleine regionale tweestrijd, want aan Doesburg is verleden jaar al een subsidie toegekend van 4 miljoen euro om de wijk De Ooi aardgasvrij te maken. We wachten af welke wijk het eerste aardgasvrij is; De Ooi heeft een voorsprong vanwege de beste lobby. Maar wellicht zal Dieren-West nog kunnen inlopen als ze van de parkeerplaats bij de sportvelden een zonnepanelenlandschap maken, want daar is natuurlijk ook subsidie voor beschikbaar. Al deze ontwikkelingen zijn een hard gelag voor de Groningers, want het versneld aardgasvrij maken van alle huizen in ons landje wordt veroorzaakt door het besluit om de gaskraan in Groningen versneld dicht te draaien en nu gaan de subsidies versneld naar alle nieuwe projecten om de gevolgen daarvan op te vangen. De Groningers beseffen dat ze opnieuw aan de laatste mem hangen; de renovatie van hun huizen gaat met de snelheid van de coronavaccinaties in december.

De gemeente Rheden wil in 2030 van het gas af zijn en dus zullen de komende jaren 7000 woningen afgesloten worden. De grote vraag is natuurlijk waar al die huizen tegen die tijd op aangesloten worden. Nu wordt koud douchen door de wetenschappers sterk aangeraden, omdat het goed is voor de gezondheid, maar dat gaan heel veel Rhedenaren niet trekken. Als de houtkachel en de gaskraan verdwijnen in Dieren-West dan zal er een andere warmtebron voor in de plaats moeten komen en inmiddels is wel duidelijk geworden dat we in 2030 nog niet genoeg schone energie hebben om al die warmtepompen aan de gang te houden. Bovendien draaien warmtepompen op elektriciteit en die zal dan moeten komen van kolen, gas of biomassa. Van kolen weten we dat die veel CO2-uitstoot hebben en biomassa is als groen alternatief van hoopvol naar hopeloos gegaan, dus blijft gas over, maar die doen we eerdaags de deur uit. Kortom, het zal nog heel veel energie vergen om van het gas af te gaan, terwijl de opdracht luidt energieneutraal te worden.

In Dieren-West gaat men heel diep nadenken over een wijkuitvoeringsplan. Dat is al hele opgave, want roepen dat je in 2030 aardgasvrij bent is iets eenvoudiger dan het uitwerken van alle vragen die daarbij opkomen; daar zouden we de rest van deze krant mee kunnen vullen. Naast al het enthousiasme en idealisme is toch de teneur onder de mensen die werkelijk zicht hebben op de complexiteit van deze omschakeling, dat we dat niet halen in 2030 en dat het verstandiger is om eerst in te zetten op het goed isoleren van alle huizen en ondertussen de perspectiefvolle alternatieven uit te werken. Inmiddels heeft Europa een truc bedacht om groener te worden: men gaat aardgas opwaarderen naar groen gas, want de gasleidingen liggen er toch al en ook nog steeds in Dieren-West en de Ooi.

Desiderius Antidotum