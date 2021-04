Een Paasgroet voor Zonnebloemgasten Loenen

LOENEN – De vrijwilligers van de Zonnebloem in Loenen zijn de afgelopen dagen weer op gepaste wijze op stap gegaan. Dit keer werden de gasten blij gemaakt met een paasgroet, paaseitjes en een mini-paasblad (gemaakt door de Zonnebloem Breda). Op deze manier proberen de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Loenen steeds weer, ondanks deze coronatijd, het contact met haar gasten warm te houden. Het bestuur van de Zonnebloem had er dit keer voor gezorgd, dat ook haar vrijwilligers dezelfde Paasattentie ontvingen, een klein gebaar als dank, voor het vele werk dat steeds maar weer door hen gedaan wordt. “Samen kun je zoveel meer, dus, samen nog even volhouden en wie weet krijgen we een prachtig voorjaar en kunnen we elkaar weer normaal ontmoeten en kleine activiteiten ondernemen”, aldus het bestuur.