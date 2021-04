Echtpaar Van der Blom-Tjerkstra 65 jaar getrouwd

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar van de gemeente Doesburg bracht maandag 19 april een bezoek aan het echtpaar Van der Blom. Zij feliciteerde Laurens Van der Blom en Nans van der Blom-Tjerkstra met hun 65-jarig huwelijk.

Laurens van der Blom leerde Nans Tjerkstra kennen doordat Nans bevriend was met de zus van Laurens. Het paar trouwde op 19 april 1956 in Zeist en kreeg drie kinderen en vijf kleinkinderen. Om dichterbij hun (klein)kinderen te wonen zijn Laurens en Nans in november 2020 verhuisd van Venlo naar Doesburg.

Allebei zijn ze jarenlang actief geweest voor de Protestantse Kerk en de tijd die ze over hadden werd besteed aan klussen en handwerken. Tot bijna hun 80ste hebben zij veel plezier gehad aan hun boot en maakten zij vele zeiltochten. Nu genieten Laurens en Nans met volle teugen aan het water in de Hanzestad.

Foto: Theo Jansen