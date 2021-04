Dorus van De Woordhof verzamelt bloembollen

HUMMELO – Basisschool De Woordhof in Hummelo is gestart met een heuse bolletjesbak-actie. Dorus uit groep 5 en zijn oma kwamen met het idee en inmiddels doet de hele school mee.

“Heel veel mensen hebben nu van die gezellige bakjes in huis met narcisjes, blauwe druifjes of hyacinten. Zo lang ze bloeien, staan de bakjes gezellig overal op tafel en in de vensterbank, maar daarna belanden ze meestal in de kliko en dat is jammer”, vertellen Dorus en zijn oma, die de bolletjes gaan inzamelen. “We hebben twee bolletjesbakken op school en één in Hyndendael. De bakken van school staan overdag buiten, zodat iedereen veilig de bolletjes kan brengen”, aldus de leerling uit groep 5.

”We knippen het loof eraf en bewaren ze dan in kartonnen dozen op een droge plek” zegt oma Mayke. ‘Ergens in dit voorjaar, april of mei, gaan we ze ook weer planten. De juffen en meesters gaan samen met de leerlingen kijken wat goede plekken zijn en dan hebben we volgend voorjaar en ook nog jaren daarna weer heel veel plezier van de bloemen in het voorjaar.”

De oma en opa van Dorus hebben bijen en als je bijen hebt, let je op bloemen, omdat daar vaak eten voor de diertjes in zit. Dus hoe meer bloemen er zijn, hoe beter. En hoe leuk is het niet om in een best wel saai stukje groene berm of gras ineens een paars, wit of geel bloemetje te zien. Zeker in het voorjaar als iedereen zin heeft in buiten, zon en bloemen, vallen die kleine bloemetjes op. Iedereen kan meedoen aan de actie door de bolletjes in de bolletjesbakken te leggen. “Hoe meer, hoe beter!”