Dorpsraad Loenen Zonnedorp bezorgd over verkeerssituatie

LOENEN – Dorpsraad Loenen Zonnedorp maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de doorgaande weg N786. De weg wordt na de zomer voorzien van nieuw asfalt en het is de bedoeling dat de verkeersdruk in de toekomst zal afnemen, maar daar heeft de Dorpsraad weinig vertrouwen in.

Volgens de provincie zullen de transporten van de papierindustrie voornamelijk via de zuidelijke route gaan lopen, dus van Eerbeek naar Dieren richting knooppunt Velperbroek en verder zuidelijk of oostelijk, meldt dorpsraad-voorzitter Willem de Zanger. De afspraak is dat daardoor het verkeer door Loenen met 50 procent zal afnemen, voor de Dorpsraad een aanvaardbaar getal.

Er zijn ondertussen echter twijfels of dit percentage wel kan worden gehaald. “Hoe we het ook wenden of keren, de Eerbeekseweg blijft te smal voor het huidige verkeersaanbod en dat wat we in de toekomst verwachten. Het vrachtverkeer wordt immers steeds zwaarder en groter.” De Dorpsraad wil hierover in gesprek met de gemeente en provincie. “Wat doen we als we dichtbij de 50 procent minder verkeer komen met bijvoorbeeld een afname van 40 procent? De Dorpsraad vindt het welzijn van het dorp belangrijk en uiteraard ook de participatie, we hebben inmiddels al 44 jaar gewacht op een oplossing en dus is inspraak op zijn plaats.”

Daarnaast geeft ook het oversteken van de N786 bij de Spar en de gevaarlijke bocht bij Den Eikenboom veel zorgen bij de Dorpsraad, zeker als in 2022 Den Eikenboom opengaat. “Het is en blijft een drama en zonder een echte oplossing blijft alles zoals het is. Inmiddels wordt er door de provincie geteld en wordt op kentekenniveau gekeken wie waar heen gaat en terugkomt, maar het is wel coronatijd. En dus ook een ander gedrag en gebruik door de weggebruiker”, aldus Willem de Zanger.

De Zanger spreekt van een ‘situatie die voor Loenen zeer slecht uitpakt’. “We worden in Loenen doorklieft door twee Provinciale wegen (N786 en N789) en er ligt een levensgevaarlijke doorgaande route langs het kanaal, allemaal niet bevorderlijk voor het welzijn van Loenen. Wat gaat zowel de provincie als de gemeente Apeldoorn hieraan doen?”