RHEDEN – Weer een mooie bolfoto gemaakt door de Doesburgse fotograaf Pim Edelman. Door de kristallen bol is de Dorpskerk in Rheden te zien. De toren van deze kerk is al in de 7e of 8e eeuw gebouwd. In 1550 is de kerk behoorlijk vergroot tot een pseudo-basiliek (driebeukig schip). De drie prachtige glas-in-loodramen stammen uit het begin van de 20e eeuw.

Foto: Pim Edelman