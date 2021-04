Doneeractie voor speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – De speeltuin Kindervreugd is al sinds 1948 een begrip in Doesburg. De speeltuin wordt draaiende gehouden door vrijwilligers en loopt sinds de uitbraak van corona al haar inkomsten mis. Dit betekent dat de speeltuin het einde van dit jaar niet zal halen en de deuren zal moeten sluiten. SP Doesburg wil die niet laten gebeuren en is gestart met een doneeractie.

Naast inkomsten uit lidmaatschappen loopt de speeltuin door corona ook subsidie mis. Subsidies voor verenigingen worden gebaseerd op de hoeveelheid lidmaatschappen. Het lidmaatschap voor de speeltuin kan jaarlijks worden afgesloten en aangezien de speeltuin gesloten is, loopt de speeltuin zowel de inkomsten van het lidmaatschap als de bijbehorende subsidie mis. De doneeractie steunen kan via www.doneerdoel.nl. De SP Doesburg heeft zelf al 10 procent van het benodigde bedrag ingelegd.