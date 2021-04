Doesburgse zangeres Esther brengt kleurrijk album uit

DOESBURG – Esther Pelgrom uit Doesburg timmert flink aan de weg als zangers. Na haar EP On my Way uit 2020, is de Doesburgse zangeres terug met nieuwe muziek. Onlangs presenteerde zij haar nieuwe single Brave en op 28 mei komt haar album Promises to Go uit. Een album gevuld met een kleurrijke variatie van verschillende muziekstijlen.

Esther begon haar muzikale carrière als klassiek fluitiste en was dirigente bij verschillende koren. Pas enkele jaren geleden kwam ze zelf met solozang in aanraking. “Als fluitiste miste ik een zekere vorm van vrijheid. Toen ik onderdeel was van een vocal groepje zong ik voor het eerst solo en dacht: hier wil ik meer van weten “

Songfestival

Esther besloot een solozang opleiding te volgen en was verrast door wat dat met haar deed. “Ik vond het zo ontzettend leuk om te doen. Als ik na een dag opleiding in de trein zat dacht ik: ‘als ze me nu voor het songfestival zouden vragen, dan zou ik het doen”, vertelt ze lachend. Haar zangdocente adviseerde Esther om het theater in te gaan. Ze volgde het advies en ging met haar show Autumn Breeze het theater in.

Het succesvolle theaterconcert smaakte voor Esther naar meer en de toetsenist van haar band zag nieuwe mogelijkheden voor de Doesburgse. “Hij wilde een eigen label beginnen en kwam met het idee dat ik eigen nummers ging schrijven.” Het schrijven van eigen nummers ging Esther naar eigen zegge opvallend makkelijk af. Het eerste nummer dat ze schreef was ‘On my Way’, het nummer kwam voort uit een belofte die Esther zichzelf had gedaan. “Genieten van het onderweg zijn en niet bang zijn voor de keuzes die ik maak.” Haar eerste nummer belande op de zesde plek in de Gelderse top 100.

Stick to the plan

Esther ging door met het schrijven van nummers met als doel een album uitbrengen en de nummers in het theater te vertolken. De onzekerheid van het coronavirus hadden echter ook zijn weerslag op de plannen van de zangeres. “Alles werd onzeker, ik had geen idee wanneer ik überhaupt weer in het theater kon staan. Ik vroeg de band om raad en een van de bandleden zei: ‘stick to the plan’ en dat deed ik.” Hoewel het onzeker was wanneer zij het theater weer in kon ging Esther onverminderd door met het schrijven van nummers en al snel had de Doesburgse een album compleet. ‘Stick to the plan’ werd zelfs de titel van een van haar nummers op het album dat in mei uitkomt, Stick to the plan wordt op 30 april uitgebracht. “We hebben met 9 man het album gemaakt. Ondanks corona was het een te gekke samenwerking.”

De onzekerheid van de coronacrisis bracht Esther ook veel creativiteit. ” Ik wilde iets betekenen in de moeilijke tijd en bedacht het project ‘Ik heb je lief’. Ik neem nummers op voor mensen die iemand verloren hebben, zodat dit ze steun gaf in moeilijke tijden. Het is erg bijzonder om te doen en brengt mij tegelijkertijd veel inspiratie voor mijn album.”

Rollen

Het album Promises to Go komt uit op 28 mei en staat vol groovende rocksongs, kleine sfeervolle liedjes en symfonische arrangementen. En juist die veelzijdigheid van de nummers is een weerspiegeling van haarzelf. “Ik wil mijzelf niet meer in een hokje laten plaatsen. Vroeger was ik erg bezig met welke kant mensen mij op zouden willen hebben. Ik maakte bijvoorbeeld mijn haar steil, want ik dacht dat ik een classy uitstraling moest hebben. Dat heb ik losgelaten. Dit is wie ik ben. Als ik vandaag zin heb in een rocknummer en morgen in jazz dan doe ik dat. Ik ben veelzijdig en heb, net als iedereen, verschillende rollen. Al die rollen mogen er zijn en dat zie je terug op het album, het is een kleurrijke verzameling geworden.”

Crowdfunding

Toen het album helemaal klaar was startte Esther een crowdfunding om het albumboekje te financieren. “Het plan was om met het album de theaters in te gaan, maar wie weet wanneer dat weer kan? Daarom wilde ik het album iets extra’s meegeven en een stukje van het theatergevoel in het boekje stoppen, met daarin natuurlijk de lyrics van de nummers, sfeervolle foto’s, inspiraties en nieuwe blogs.” Tot vreugde van Esther werd de crowdfunding een groot succes. Binnen 10 dagen is het volledige bedrag behaald. De crowdfunding loopt nog tot 20 april en Esther heeft een nieuw doel gesteld: een videoclip opnemen om haar album te promoten. Gulle donateurs kunnen als tegenprestatie in haar videoclip figureren.

De crowdfunding van Esther Pelgrom is te vinden op www.voordekunst.nl.

Foto: Kristel van Herpt