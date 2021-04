Doesburgse kunstenares te zien in Sterren op het Doek

DOESBURG – Zaterdag 24 april is de Doesburgse kunstenares Wencke Vinks te zien in het programma ‘Sterren op het Doek’ van Omroep Max. In deze televisieserie portretteren drie kunstenaars elke week een bekende Nederlander. Wencke kreeg de opdracht om actrice en zangeres Hadewych Minis te schilderen.

Wencke Vinks, die sinds 2012 in Doesburg woont, werd door collega kunstenaars getipt bij de programmamakers van Sterren op het Doek. “Vorig jaar werd ik al gevraagd of ik interesse had, maar toen had ik een drukke agenda. Toen kwam corona en viel er veel weg. Een paar maanden later werd ik nogmaals gevraagd en dacht: nu moet ik mijn kans grijpen. “

Wenckes moeder was aanvankelijk enthousiaster dan zijzelf over de deelname aan het programma. “Mijn moeder vond gelijk dat ik mee moest doen, zelf had ik eerst nog wat bedenkingen, want je komt wel op televisie. Maar het was een mooie kans.”

Eind februari waren de opnames voor het programma en dat was nieuw en spannend voor de Doesburgse. “We moesten naar een locatie komen en wisten niet welke BN’er daar zou zijn. Ik had van tevoren wel een idee, maar dat bleek niet te kloppen.” Hadewych Minis bleek centraal te staan in de aflevering van Wencke. “Ik kende haar niet”, bekent Wencke. “Ik kijk weinig televisie en zij was voor mij helemaal nieuw. Dat was helemaal niet erg en daar was Hadewych zelf ook relaxed over. “

Wencke moest gelijk aan de slag tijdens de poseersessie. Ze maakte veel notities en kleine schetsjes. Vervolgens kon ze in haar eigen atelier op de zolderverdieping van haar huis aan de slag met de opdracht. Wencke schildert realistisch/impressionistisch. Ze schildert naast portretten ook landschappen en andere impressies die ze mooi vindt.

Tijdens haar werk aan het portret van Hadewych kwam Özcan Akyol, de presentator van het programma, bij haar op bezoek. Ook dit is zaterdag terug te zien in de uitzending. Twee weken daarna was het moment van de onthulling. “Het was best spannend. Ik het vanaf het begin proberen te relativeren. Er is een kans van 33 procent om te winnen en het is natuurlijk vooral een kwestie van smaak.”

Zaterdag 24 april is de aflevering om 20.35 uur bij NPO 2 te zien.

Foto:Robbin van Turnhout