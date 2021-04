Doesburg streamt gratis jazzconcert op International Jazz Day

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg heeft samen met Doesburg Jazz als eerste Nederlandse podium een evenement aangemeld voor de 10e International Jazz Day. Pianist Jetse de Jong en accordeonist Dirk Overbeek zijn op vrijdag 30 april vanaf 21.00 uur te zien in een gratis livestream, getiteld To Church with Dirk and Jetse.

Accordeonist Dirk Overbeek toont in alles wat hij doet zijn eigen veelzijdigheid en die van zijn instrument. Overbeek speelt uiteenlopende stijlen als Nederlandstalige poëtische pop, Franse chansons en eigen composities. Hij doet dat in wisselende en niet alledaagse bezettingen. Dirk Overbeek is moeilijk in een hokje te plaatsen, maar komt volgens velen juist buiten de lijntjes het beste tot zijn recht.

Pianist Jetse De Jong vond zijn roeping na het horen van de muziek van Fats Domino. De Jong is een groot talent en mengt zijn eigen muzikale ideeën moeiteloos in een eclectische mix van invloeden. Zijn debuutalbum ‘Intercities’ kreeg lovende kritieken. Als niet alledaagse combinatie speelden Overbeek en De Jong al eens samen op het conservatorium in Arnhem. De muzikale klik was er meteen. Op 30 april staan zij garant voor een subtiele afwisseling tussen swingend Braziliaans en veelzijdig eigen werk.

Kijk voor meer informatie op gasthuiskerkdoesburg.nl of doesburgjazz.nl of bel 06-34244543.