Dinnershow Goud door Studio26

VELP – Op woensdag 21 en donderdag 22 april is het tijd voor de jaarlijkse Dinnershow Goud, verzorgd door studenten van Studio26 in Velp, in samenwerking met Rijn IJssel. Deze editie staat in het teken van Golden Movies en wordt online uitgezonden. De show wordt verzorgd door studenten van de dansopleidingen Show Allround en Urban en de Nederlandse Musical Academie. Jaarlijks werken er zo’n 300 studenten mee aan de show. De livestream begint op beide dagen om 19.30 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.dinnershowgoud.nl.