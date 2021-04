Digitale Koffietafel in Klarenbeek groot succes

KLARENBEEK – Contact houden als bezoek niet of nauwelijks mogelijk is, daar hebben ze in Klarenbeek een goede oplossing voor gevonden. Sinds het sluiten van de Koffieochtend in het MFC bestaat er de Digitale Koffietafel. Deelnemers genieten aan hun eigen keukentafel of in de eigen luie stoel van interviews met inwoners van het dorp, die elke week op Facebook worden geplaatst.

Iedere woensdag gaat dorpscontactpersoon Marente Bouman op pad met haar telefoon, statief en microfoon op zoek naar leuke verhalen. Meestal duurt het gesprek niet langer dan 10 tot 15 minuten en bepaalt de gast waarover wordt gesproken. Het resultaat: alledaagse gesprekjes met de huisarts over gelukkig zijn, met de imker over zijn bijenvolk of met een ondernemer in tijden van lockdown. Zo werden onlangs interviews gepubliceerd van Klarenbeekse zorgmedewerkers die werken bij het Gelre ziekenhuis. Komende weken staan weer nieuwe interviews in de planning met leden van de Oranje Verenging Klarenbeek en komen diverse boeren, burgers en buitenlui aan bod. “Zo hoor je nog eens wat leuke verhalen uit het dorp die je anders niet hoort”, aldus Dini, inwoonster uit Klarenbeek.

De interviews worden enorm goed bekeken. De teller staat nu op 10.000 views en iedere dag ziet Marente de teller verder oplopen.“Dat dit zo’n groot succes zou worden, daar hadden we niet op gerekend”, aldus Marente. “We gaan hiermee door tot aan de zomervakantie en daarna zien we wel wat de plannen verder zijn.” Alle interviews zijn voor iedereen terug te vinden op www.facebook.com/dorpscontactpersoonklarenbeek. Ze zijn ook te bekijken zonder facebookaccount.

Op woensdag 5 mei is een Klarenbeeks bevrijdingsconcert door zangeres Annemiek Schotman, samen met Ramble On, beiden uit Klarenbeek. Opnames worden gemaakt in het MFC en worden op 5 mei uitgezonden via Facebook. Annemiek is al enige tijd bezig met muziek en nadat zij gevraagd was om een bijdrage te leveren aan een optreden op 5 mei, was zij direct enthousiast. Ramble On, die regelmatig optreedt voor zorginstellingen, sloot zich hier direct bij aan en zo ontstond een unieke samenwerking.