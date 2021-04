Dierense Oranje Stichting kijkt uit naar volgend jaar

DIEREN – Het zat er natuurlijk al aan te komen: weer geen Oranjefeest in Dieren dit jaar. Geen kermis, geen artiesten, geen activiteiten. Om Koningsdag toch een feestelijk tintje te geven, zorgt de Dierense Oranje Stichting dat de bewoners van de vijf verzorgingshuizen in het dorp iets lekkers bij de koffie krijgen.

“We hadden zo graag meer gewild, maar het kan gewoon niet. We zien geen mogelijkheden om ons feest te organiseren”, vertelt Gerrie Lubbers van de Oranje Stichting. Om toch iets te kunnen doen, gaat het bestuur daarom op Koningsdag met wat lekkers langs bij de verzorgingshuizen. Daarna richten ze zich op de organisatie van de kermis volgend jaar.

Vorig jaar werd het programma van het jaarlijkse Oranjefeest al een jaartje doorgeschoven en ook dit jaar gaat het draaiboek weer op de plank. “Het programma van vorig jaar gaat dus door naar 2022”, aldus Gerrie Lubbers. “Alle afspraken met artiesten, attracties en activiteiten staan al vast. Misschien dat we er nog iets aan toevoegen. Nu we twee jaar niets kunnen organiseren, hebben de mensen volgend jaar wel iets extra’s verdiend.”