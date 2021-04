Dierense Anna Geelen wint de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd

DIEREN – Anna Geelen, leerlinge van de Boomgaard-Zuid in Dieren, heeft de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. De jury koos haar als beste voorlezer om haar stemgebruik en inleving in de personages.

De zeven winnaars in de kwartfinales in de gemeenten Rheden, Brummen, Voorst, Wageningen, Zevenaar, Duiven en Renkum namen het op woensdag 24 maart tegen elkaar op in een online voorleeswedstrijd. Vanuit hun eigen klas namen alle kandidaten deel aan de wedstrijd, gesteund door hun klasgenoten en leerkracht. Via Zoom konden de juryleden de voorlezers horen en zien, terwijl de andere deelnemers en hun klassen meeluisterden.

De kandidaten waren heel ontspannen tijdens het voorlezen. Femke Nijenhuis van de Triangel uit Eerbeek las als eerste voor, gevolgd door Pien Hendriksen van de Airborneschool in Renkum. Vervolgens was Eva de Jong van de Hietweide in Twello aan de beurt, en daarna Aafke Hermsen van IKC de Tamboerijn uit Zevenaar. Na een korte pauze las Anna Geelen van de Boomgaard-Zuid in Dieren voor, gevolgd door Arne Hekman van de St. Jozefschool in Wageningen en ten slotte Jens Jonker van IKC Joannes in Groessen.

Het was voor de jury moeilijk een winnaar te kiezen, omdat de kwaliteit van de voorlezers erg hoog was. Spannende, grappige en zielige fragmenten wisselden elkaar af. Uiteindelijk rolde Anna Geelen uit Dieren als beste voorlezer uit de bus. Zij mag nu door naar de provinciale finale, die live wordt uitgezonden op 18 mei.

Foto: De jury opereerde vanuit de bibliotheek in Dieren