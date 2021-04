De Middelste Molen blijft achter de schermen druk

LOENEN – De Middelste Molen, ambachtelijke papierfabriek en museum aan het Kanaal Zuid in Loenen, is nog steeds gesloten. Dat neemt niet weg dat er tijdens deze periode hard gewerkt wordt om het aanbod van De Middelste Molen nog aantrekkelijker te maken.

Met een grote gift van de voormalige papierfabriek Proost & Brandt wordt momenteel een waterspeelplaats voor kinderen aangelegd. Ook de firma VRM uit Apeldoorn helpt mee. De waterspeelplaats is gebruiksklaar op het moment dat De Middelste Molen weer open kan. Dat geldt ook voor de vervanging van het waterrad, dat mede mogelijk wordt gemaakt door oud-Loenenaar Jan Streppel, die nauw verbonden was aan papierfabrieken in de regio.

Op 29 mei om 20.30 uur op NPO2 is een uitzending van Hier Zijn De Van Rossems. Dit keer gaat het over Apeldoorn. In dit programma is een gedeelte gewijd aan De Middelste Molen.

In 2022 bestaat De Middelste Molen 400 jaar. Dat gaat gevierd worden. Volg nadere mededelingen op de website:www.demiddelstemolen.nl. Hier kunnen belangstellenden ook terecht om een bezoek te boeken als De Middelste Molen weer open kan.