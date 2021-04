De koeien zijn weer naar buiten

LOENEN – Maandag 19 april gingen de koeien van de Herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen naar buiten. Wat waren de koeien blij dat ze de wei in mochten. Ze stonden te dringen voor het hek en toen dat openging, renden ze als blije kinderen het groene gras op.

Op de Herenboerderij is er altijd veel te doen, ook in het begin van de lente. Behalve het dagelijks werk, zoals zorgen voor de koeien, zijn er veel andere werkzaamheden verricht. Er zijn bomen en struiken gepland als onderdeel van het landschapsplan en bij de kikkerpoel is gesnoeid, waarbij houtribben zijn gemaakt. Dit zijn palen met daartussen gesnoeide takken. Zo ontstaat er een schuilplaats voor tal van beestjes. Deze houtribben helpen mee aan het verbeteren van de biodiversiteit. Ook zijn er nieuwe plannen gemaakt voor het verbouwen van groente. Er wordt overgegaan op strokenteelt, onderzoek naar de bodem is verricht en er is een nieuw teeltplan ontworpen.

De kinderen van de Herenboeren hebben ook niet stilgezeten. Naaast het helpen met de werkzaamheden op de boerderij hebben ze ook hun eigen programma gehad: paaseieren zoeken en vogelhuisjes maken. Dit leverde gezellige bijeenkomsten op.

grootemodderkolk.herenboeren.nl