De Beekwal en Tolzicht voorzichtig meer open

BRUMMEN/EERBEEK – Nu het overgrote deel van bewoners van de Beekwal en Tolzicht in Brummen en Eerbeek volledig gevaccineerd is, kunnen deze locaties van Riwis Zorg & Welzijn weer iets verder open voor bezoek. Dit gaat nog wel met de nodige voorzichtigheid, omdat de besmettingscijfers in de gemeente Brummen en in de rest van Nederland nog heel hoog zijn. De bewoners zijn nu goed beschermd tegen het virus, maar de naasten van de bewoners, een deel van de medewerkers en de vrijwilligers nog niet.

Sinds 2 april wordt er iets meer bezoek toegestaan. Dat betekent dat er maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag welkom zijn. Dit hoeven geen vaste bezoekers meer te zijn. Dat betekent dat iemand die al lang niet op bezoek is geweest, nu ook weer ‘aan de beurt’ kan komen. De keuze daarbij is ook 2 bezoekers op één moment of 1 bezoeker op 2 verschillende momenten.

Uiteraard mogen de bezoekers zelf geen klachten te hebben, die duiden op het virus. Ook moeten de bezoekers zich houden aan de nog steeds geldende hygiëneregels, zoals 1,5 meter afstand houden (ook in de kamers) en handen wassen.

Naast deze aanpassing van de bezoekregeling komt er ook weer een aantal vrijwilligers vaker op Tolzicht en bij de Beekwal om de bewoners te begeleiden en ondersteunen.