Collecte EHBO-vereniging Velp-Rozendaal

VELP/ROZENDAAL – In de week van 1 tot en met 8 mei houdt EHBO-vereniging Velp-Rozendaal haar jaarlijkse collectie. In beide dorpen wordt huis-aan-huis een collectebrief bezorgd, met daarin informatie over men de vereniging eenmalig financieel kan ondersteunen.

De EHBO-vereniging heeft de opbrengst van de collecte hard nodig. Vanwege corona heeft de vereniging nagenoeg geen inkomsten, omdat er geen lessen kunnen worden aangeboden en er geen ondersteunende diensten kunnen worden verrichting bij evenementen als Koningsdag. Ondertussen lopen de vaste lasten, zoals de huur van het (ongebruikte) leslokaal gewoon door.

De EHBO-vereniging hoopt in het najaar weer lessen te kunnen aanbieden. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij secretaris J. van den Heuvel via tel. 026-3649371 of contact@ehbo-velp.nl.