Carillon speelt op zondag 2 mei

DOESBURG – Zondag 2 mei tussen 14.00 en 15.00 uur is weer de maandelijkse beiaardbespeling. Dit keer staat de bespeling in het teken van de maand mei: verder ontwakende natuur, bloemen, Moederdag, Marialiederen, oude mei-liedjes, de lente, zonovergoten terrassen die weer open zijn en ga zo maar door. Al deze thema’s zijn aanwezig in het programma van de bespeling Zo klinkt onder meer Now is the month of Maying, Blumenlied van Lange, Frühlingslied van Mendelssohn, Mei-liedjes, Marialiederen en Blackbird en Here come’s the sun van The Beatles.