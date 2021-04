Business & Shopping: Terras van Restaurant De Ruif in Rheden weer open

RHEDEN – Vanaf woensdag 28 april kan iedereen weer een koud biertje komen drinken op het terras van Restaurant de Ruif in Rheden. Na een sluiting van zeker een half jaar is het prachtige terras, gelegen aan de voet van de Posbank, klaar om gasten te ontvangen. Gasten zijn van maandag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur van harte welkom voor borrel, lunch en diner.

De Ruif heeft, naast het zonneterras, ook een prachtig nieuw overdekt en verwarmd terras. Dus ook bij niet zo lekker weer is het bij De Ruif buiten toch heerlijk toeven. Een parel van een plek met een ruim en sfeervol terras, een fijne plek voor koffie, lunch en borrel, maar zeker ook om te dineren.

Het is verstandig om voor borrel, lunch of diner een tafel te reserveren. Dat kan telefonisch via tel. 026 – 4952110 of online via www.restaurantderuif.nl. Reserveren aan de deur is ook mogelijk.

To go & VersMarkt

Naast het terras is De Ruif op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend met To Go Het Ruifje. Bij de To Go kunnen gasten terecht voor onder andere gekoelde drankjes, ijsjes, salades en kleine snacks. Het Ruifje To Go heeft ook een klein terrasje met picknicktafels.

Tevens is de VersMarkt elke dag geopend van 12.00 tot 18.00 uur voor een heerlijke verse maaltijd thuis. Wekelijks wordt er een ruim assortiment van verse maaltijden aangeboden, zo is het mogelijk om zelf een driegangenmenu samen te stellen voor een leuke prijs. De VersMarkt is in de serre van De Ruif.