Business & Shopping: Online stookavond met De Heide Smid

HALLE – Een houtkachel of haard is nog altijd één van de gezelligste elementen in een huis. Soms echter kan een verkeerd gebruik dit leefgemak verstoren. Tijdens de online stookavond van De Heide Smid leert iedereen op eenvoudige wijze een houtkachel of haard verantwoord te stoken. Het thema van dit seminar is bewust hout stoken aan de hand van de vier pijlers volgens de Nederlandse Haarden en kachelbranche (NHK).

Dit online te volgen seminar wordt live verzorgd vanuit het huis van de bekende RTV-Gelderland presentatrice Angelique Krüger. Zij presenteert onder andere de programma’s rondom de Vierdaagse van Nijmegen en Zomer in Gelderland. Inmiddels is ze één van de bekendste gezichten van RTV-Gelderland.

Deze online stookavond is op woensdag 28 april vanaf 19.00 uur live te volgen via de openbare Facebookpagina van De Heide Smid: www.facebook.com/heidesmid. Hier is de stookavond ook later terug te kijken. Vragen stellen tijdens de uitzending is mogelijk via de live chat. De meest gestelde vragen worden behandeld tijdens de uitzending.