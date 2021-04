Business & Shopping: Ondernemers aan de slag met demoproject batterij-elektrische vrachtwagen

REGIO – Acht logistieke ondernemers uit de regio hebben zich verenigd in het consortium ZE Truck. Zij houden zich actief bezig met de energietransitie en zetten willen de stap zetten naar duurzamer transport. Dit doen zij niet alleen, maar samen met collega-ondernemers om kennis en ervaring te delen.

Het consortium bestaat uit Schotpoort Connect Eerbeek, Comans Transportbedrijf Arnhem, Rabelink Logistics Wehl/Zevenaar, Rensa Family Company Didam/Doetinchem, ddstrucking Westervoort, JCL-Logistics Benelux ’s Heerenberg, A. Roemaat Transport Lichtenvoorde en Visser Duiven. Hun vraag is opgepakt door Logistics Valley Liemers Achterhoek, dat nu een demoproject heeft opgezet.

Basis van het project is een batterij-elektrische vrachtwagen van Renault Nederland. Een eerste demowagen is al bij Rensa ingezet als demotruck. De opgedane kennis en ervaring is gedeeld en aangevuld met wensen vanuit het consortium. Renault werkt nu aan een tweede demowagen, die is opgebouwd aan de hand van de gewenste specificaties. Deze wagen komt zomer 2021 beschikbaar voor het consortium. De deelnemende bedrijven gaan de vrachtwagen inzetten in de dagelijkse operatie. De opgedane kennis, ervaring en impact op de eigen organisatie wordt met elkaar en met fabrikant Renault gedeeld.

Logistics Valley Liemers Achterhoek verbindt ondernemers, overheid en kenniscentra voor een krachtig, duurzaam en innovatief logistiek Gelderland. De organisatie ondersteunt ondernemers op terreinen waar zij expertise voor nodig hebben of waar meerdere partijen voor nodig zijn en stimuleert hen om met elkaar vraagstukken op te pakken. Binnen de brandstoftransitie wordt gewerkt aan Zero Emission, onder andere door het demoproject batterij-elektrisch.

Onderzoek onder ondernemers laat zien dat de drempel om tot aanschaf over te gaan, te hoog ligt door ontbrekende (ervarings)cijfers en een hoge aanschafwaarde. Voor Logistics Valley Liemers Achterhoek is dit reden geweest maximaal in te zetten op een demoproject, waarbij ondernemers zelf ervaring op kunnen doen met een ZE Truck. Na afronding van dit project wordt gestreefd naar een snel vervolgproject rondom H2 Trucks.