Business & Shopping: Lian Brandsma Uitvaartzorg breidt dienstverlening uit met fotopresentaties

EERBEEK/LOENEN – Tijdens een uitvaart moet afscheid nemen centraal staan. Eventuele stress over de presentatie van dierbare herinneringen via een PowerPoint en bijbehorende muziek horen daar niet bij. Om die reden heeft Lian Brandsma haar dienstverlening uitgebreid.

De betrokken uitvaartverzorgster uit Eerbeek vertelt dat ze nabestaanden volledig gaat ontzorgen door professionele presentaties aan te bieden. “Mooie herinneringen die tijdens een uitvaart via een PowerPoint getoond worden, zorgden voorheen nog wel eens voor onnodige stress bij nabestaanden. Dat kwam doordat mensen zelf verantwoordelijk waren voor het afspelen van foto’s die via hun eigen laptop tijdens een uitvaart getoond werden. Het was altijd maar afwachten of het synchroon liep met de muziek die wel door het crematorium werd afgespeeld. Plus dat het natuurlijk stressvol was voor de naasten of alles wel werkte.”

Dat moest anders kunnen, vond Lian Brandsma. Nabestaanden kunnen voortaan hun foto’s doormailen en het muziekstuk dat ze erbij wensen te horen. De uitvaartonderneemster zorgt dat er een professionele presentatie van wordt gemaakt, die door een medewerker van de uitvaartonderneming tijdens de uitvaart getoond wordt. “Met de rouwkaart, de muziek, de teksten erin, mooie overgangen. Kortom, een stijl- en sfeervol geheel.”

Deze aanvullende dienstverlening vervult volgens Lian Brandsma een belangrijke rol voor nabestaanden die -onder meer vanwege coronarestricties- niet bij een uitvaart aanwezig kunnen zijn. “Het crematorium bijvoorbeeld mag maar een beperkt aantal gasten ontvangen. Via een livestream kunnen naasten op afstand meekijken met de uitvaart. Een nadeel is dat die livestream van de uitvaartlocatie vanuit een vast camerapunt achter in de zaal wordt verzorgd, waardoor de presentaties niet goed zichtbaar zijn. Mijn ‘eigen’ livestreamer filmt, indien gewenst, wél vanaf diverse hoeken en zoomt in. Ik bied nu na afloop alle nabestaanden, waaronder de livestreamkijkers, de professionele presentatie aan als herinnering en soort digitaal bedankkaartje. Uiteraard in overleg met de familie. Je laat zo een mooie, blijvende herinnering achter.”

Lian Brandsma is ontzettend content met haar nieuwe dienstverlening. “In mijn uitvaartonderneming staan naast een persoonlijke benadering ook rust, aandacht en kwaliteit voorop. Die laatste kernwaarden kan ik dankzij de uitbreiding van mijn dienstverlening nog beter garanderen. Het is bovendien een mooie, extra service in deze sobere coronatijd waarin afscheid nemen helaas gepaard gaat met beperkingen en bijbehorende stress.”