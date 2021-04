Business & Shopping : Buitenplaats Beekhuizen: ‘vijfjarig ‘top’ jubileum ondanks corona’

VELP – Ondanks corona staat Buitenplaats Beekhuizen in Velp op donderdag 29 april uitgebreid stil bij haar vijfjarig bestaan. Oprichters Judith en Irene Stoevelaar zijn achter de schermen nog steeds nauw betrokken bij het park en openden recentelijk ook het naastgelegen boutique hotel. “Hoewel er nu natuurlijk geen mogelijkheden zijn voor een groot feest, is deze mijlpaal van vijf jaar iets om tóch te vieren”, aldus general manager Rick Milius. ” Voor de trouw terugkerende gasten, en voor de betrokken medewerkers voor wie dit kroonjaar door corona niet gemakkelijk is.”

In 2016 werd het terrein van de voormalige camping veranderd in een hoogwaardig en kleinschalig glamping-only vakantiepark. Het park startte met Pods en liep daarmee ver vooruit op de tiny house trend; daarnaast verrezen er ruime en luxe lodgetenten. Door de landschappelijke inpassing en de rondom glooiende heuvels van het Nationaal Park is het avontuurlijke kampeergevoel bewaard gebleven. Back tot basics, midden in de natuur, maar dan wel met hedendaags comfort.

Het vijfjarig jubileum wordt vijf dagen lang gevierd met onder andere traktaties voor de aanwezige gasten en speciale (online) acties. Op social media zal aandacht worden besteed aan de festiviteiten met leuke throwbacks en weetjes. Vanwege de geldende coronamaatregelen is het terras van restaurant WOODZ op 29 april van 12.00 tot 18.00 uur geopend, maar take-away mogelijkheden zijn er in elk geval. Rick Milius: “Wil je weten wat we gaan organiseren, houd dan onze social media kanalen in de gaten.”

Het park draait ondanks corona zeer goed en is tijdens de jubileumweek volledig volgeboekt. De vijf jaar geleden gemaakte keuze om enkel te investeren in accommodaties met privé-sanitair heeft daar zeker aan bijgedragen. Buitenplaats Beekhuizen is een ‘glamping-only’ vakantiepark en biedt 12 maanden per jaar de mogelijkheid om comfortabel te overnachten in ruime avontuurlijke Lodgetenten of knusse Pods, allemaal met privé-sanitair. Het hippe restaurant WOODZ biedt koffie, lunch, borrel en diner. Verder worden er (natuur)excursies en activiteiten georganiseerd om de natuur van dichtbij te ervaren.