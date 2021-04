Business & Shopping: Boerderijwinkel De Nieuwenburgt voor biologische boodschappen

SPANKEREN – Weten waar producten vandaan komen, is voor steeds meer mensen belangrijk. Consumenten hebben liever geen plofkippen of melk en vlees van koeien die in megastallen nooit met hun poten in het gras hebben gestaan. Bij de biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren is het volstrekt duidelijk waar het vlees, de melk en kaas vandaan komen. Alles is 100 procent biologisch en duurzaam, lekker, gezond.

In boerderijwinkel De Nieuwenburgt verkopen Hans Nieuwenburg en Tanja Wezendonk produceten van hun eigen boerderij, zoals rundvlees, lamsvlees, kaas, rauwe melk, meelproducten en dergelijke. “Naast onze eigen producten bieden we streekproducten aan, die op een duurzame wijze geproduceerd zijn bij kleinschalige boeren en tuinders. Voorbeelden hiervan zijn eieren, verse groenten, diverse delicatessen en nog veel meer. Bezoekers uit de hele omgeving weten de boerderijwinkel al goed te vinden.”

De Nieuwenburgt heeft Jersey-koeien: kleine, fijngebouwde bruine koeien die op een afstandje zelfs op herten lijken. “Het zijn mooie en slimme beesten, heel geschikt voor een biologische boerderij”, vertellen Hans en Tanja. “Ze geven melk van hoge kwaliteit. Op en om de boerderij hebben de prachtige Jersey-koeien en kalveren alle ruimte en vrijheid.”

De biologische boerderijwinkel aan de Kappersweg 5 in Spankeren is elke vrijdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Daarnaast heeft De Nieuwenburgt ook een webshop op www.denieuwenburgt.nl. Klanten kunnen hier hun biologische boodschappen online bestellen. “Wij leveren onze versproducten direct van de boer en bezorgen deze zelf bij je thuis.”

Tel. 06 – 22672589

www.denieuwenburgt.nl