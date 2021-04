Buiten leren is leuk én gezond

ANGERLO – Dat leren niet per se aan een tafeltje in de klas moet, dat weten de kinderen van basisschool De Trompetter in Angerlo maar al te goed. Dinsdag 13 april deed de school mee aan de Nationale Buitenlesdag en dat hield in dat alle klassen buiten aan de slag gingen met lessen als rekenen en taal. Groep 6 ging aan de slag met een taalopdracht, waarvoor de leerlingen fanatiek het schoolplein overholden. Overigens wordt op De Trompetter wordt vaker buiten les gegeven, vertelt juf Isabelle. “Door buiten op een actieve manier te leren, blijft de stof nóg beter hangen. Bovendien is het gewoon lekker om er even uit te zijn én hartstikke leuk!”

Foto: Linda Peppelman